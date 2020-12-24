Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?
Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu! 'Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?' sorularının ynıtı hayranları tarafından merak ediliyor. 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Nedeni ise Meryem Uzerli'nin hamileliğini bilmeleri ve güzel oyuncunun kıyafet tercihi. Fotoğraflarında salaş kıyafetlerle hayranlarının karşısına çıkan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda, "Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim?
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan ardından da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Suzi karakteri ile dikkat çeken Meryem Uzerli'den hamilelik pozu geldi. Uzerli'nin ikinci bebeğini kucağına almak için gün saydığını yeni öğrenenler şaşırırken bebeğin babası merak konusu oldu.
BEBEĞİNİN BABASI KİM?
Bu fotoğrafın ardından kulislerde dolaşan 'Meryem Uzerli hamile mi?' sorusu, ünlü oyuncunun yanıtıyla netlik kazandı. Peki, Meryem Uzerl'nin bebeğinin babası kim? Hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt veren Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.