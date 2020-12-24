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Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli hamilelik pozuyla olay oldu! 'Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?' sorularının ynıtı hayranları tarafından merak ediliyor. 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Nedeni ise Meryem Uzerli'nin hamileliğini bilmeleri ve güzel oyuncunun kıyafet tercihi. Fotoğraflarında salaş kıyafetlerle hayranlarının karşısına çıkan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda, "Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim?

24.12.2020 09:49 - Son Güncelleme: 24.12.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





