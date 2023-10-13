27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar detayı dikkat çekti! Meğer Arzum Onan’dan önce...

Can Aslantuğ adında bir oğulları alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçen Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası sık sık gündem olan ikiliden Onan, son olarak eski eşi hakkında açıklamalarda bulunarak dikkat çekti. Onan'ın açıklamalarının ardından ikilinin hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslantuğ'un, Onan'la evlenmeden önceki eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Hülya Avşar detayı ise dikkat çekti. Bakın Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi kimmiş...
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçen Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Adliyeye el ele gelen ikili, boşanma sonrası sık sık gündem oldu.
İkili son olarak Arzum Onan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Onan, katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek "Şu dönem hiçbir şey kolay değil ama zaman her şey bizim için her şey güzel olacak. Alışıyorum" dedi.
Aslantuğ ile arasının iyi olduğunu belirten Onan, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullandı.