27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar detayı dikkat çekti! Meğer Arzum Onan’dan önce...

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İkili son olarak Arzum Onan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Onan, katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek "Şu dönem hiçbir şey kolay değil ama zaman her şey bizim için her şey güzel olacak. Alışıyorum" dedi.