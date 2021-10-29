Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Oyunculuğu bıraktı bakın yeni mesleği ne çıktı
Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Kadrosunda İpek Erdem, Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Rüya karakterinin canlandıran Yıldız Asyalı, yıllar sonra gündem oldu. Asyalı'nın yıllar sonraki hali de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Asyalı'nın hiç değişmediğini savunurken bir kısmı 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu. Öte yandan Asyalı'nın yeni mesleği de duyanları şaşırttı. İşte Yıldız Asyalı'nın son hali ve yeni mesleği...
29.10.2021 20:27
- Son Güncelleme: 29.10.2021 20:27
Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile hafızlara kazınan Yıldız Asyalı, yıllar sonra gündem oldu. Asyalı'nın yeni mesleği de duyanları şaşırttı.
OYUNCULUĞU BIRAKTI
Son olarak Mucize Doktor dizisine 'Sibel' karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Yıldız Asyalı, kendisine yeni bir kariyer çizdi.
Oyunculuğu bırakan Yıldız Asyalı, müzisyenlik yapmaya başladı. Çok iyi düzeyde keman ve piyano çalan ünlü isim, çeşitli mekanlarda sahne alıyor.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Öte yandan Yıldız Asyalı'nın son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Asyalı'nın hiç değişmediğini savunurken bir kısmı 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu.