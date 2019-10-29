Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

Magazin dünyasının olaylı çifti İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yeniden karşı karşıya... O dönem Demet Şener ile evli olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyetik güzel Edvina Sponza ile aşk yaşamaya başlamış ve bu aşk magazin gündemine damgasını vurmuştu. Demet Şener'den boşandıktan sonra aşklarını saklamayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza daha sonra yollarını olaylı bir biçimde ayırdı, karakolluk oldu... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar.

29.10.2019 11:32 - Son Güncelleme: 29.10.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





