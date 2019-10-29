Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...
Magazin dünyasının olaylı çifti İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yeniden karşı karşıya... O dönem Demet Şener ile evli olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyetik güzel Edvina Sponza ile aşk yaşamaya başlamış ve bu aşk magazin gündemine damgasını vurmuştu. Demet Şener'den boşandıktan sonra aşklarını saklamayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza daha sonra yollarını olaylı bir biçimde ayırdı, karakolluk oldu... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar.
Öte yandan İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener, kısa bir süre önce hayatını Cenk Küpeli ile birleştirmişti. Ama gündeme düğünden çok Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın çocukları damgasını vurmuştu. Ömer ve İrem'in son hali görenleri şaşırtmıştı. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay olmak üzere ünlülerin çocukları.