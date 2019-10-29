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Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

Magazin dünyasının olaylı çifti İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yeniden karşı karşıya... O dönem Demet Şener ile evli olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyetik güzel Edvina Sponza ile aşk yaşamaya başlamış ve bu aşk magazin gündemine damgasını vurmuştu. Demet Şener'den boşandıktan sonra aşklarını saklamayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza daha sonra yollarını olaylı bir biçimde ayırdı, karakolluk oldu... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar.

29.10.2019 11:32 - Son Güncelleme: 29.10.2019 11:41
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

KAVGA, ÇEŞME'DE BAŞLADI
Sansasyonel çift İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yeniden karşı karşıya! İddialara göre çift, geçtiğimiz ay Çeşme'de kavga etti.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

SPOR SALONUNDA YÜKSEK GERİLİM

Şiddet gördüğünü söyleyen Sponza, Kutluay hakkında mahkemeden 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İkili, daha sonra İstanbul Etiler'deki bir spor salonunda karşılaştı.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

SONRADAN VAZGEÇTİ
Kutluay'ın mahkeme kararına muhalefet ettiğini öne süren Sponza, karakola başvurdu. Eski milli basketbolcu hakkında soruşturma başlatıldı.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

Soruşturma devam ederken, 4 Ekim günü yeniden ifade veren Sponza, Kutluay ile anlaştıklarını belirterek şikayetinden vazgeçti. Dosya kapandı.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yine karşı karşıya! Şikayetçi oldu...

Öte yandan İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener, kısa bir süre önce hayatını Cenk Küpeli ile birleştirmişti. Ama gündeme düğünden çok Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın çocukları damgasını vurmuştu. Ömer ve İrem'in son hali görenleri şaşırtmıştı. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay olmak üzere ünlülerin çocukları.

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