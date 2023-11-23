Berdan Mardini'den canlı yayında kara para itirafı "Beni de yokladılar çok borcum var" Evini, arabasını satan Berdan Mardini...

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak paylaşım yaparak herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Mardini bir süredir genç öğretmen Dilara Talay ile aşk yaşıyor. Bugün bir canlı yayına konuk olan Berdan Mardini, gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Son zamanlarda giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda genç sevgilisi Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.
Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.