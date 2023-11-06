Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Herkes son haline odaklandı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Yaban filmiyle adım attığı Yeşilçam'da birçok projede yer alan Gülşen Bubikoğlu, performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle partner olan oyuncu; Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden Bubikoğlu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam yıldızı, son olarak "Nostalji" notuyla bir paylaşım yaptı. Eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncunun son hali de merak edildi. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun nostalji paylaşımı ve son hali...