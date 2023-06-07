Vav TV İzle
Haberler Magazin Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ''Umurumda değil edaları' 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül'den Doğulu paylaşımı!

Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ''Umurumda değil edaları' 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül'den Doğulu paylaşımı!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün 7 yıllık evliliğiyle ilgili dedikodular gündemde yer alıyor. Ancak Atagül, bu dedikodulara anlamlı bir cevap verdi. Son paylaşımında "Doğulu" temalı bir görsel paylaşan Atagül, evliliklerine gölge düştüğüne dair iddialara yanıt verdi. Neslihan Atagül'ün "Doğulu" paylaşımı, takipçileri arasında merak uyandırdı. Bu paylaşımıyla Atagül, boşanma dedikodularının doğru olmadığını ve evliliklerine olan bağlılığını vurgulamak istedi.

07.06.2023 14:15 - Son Güncelleme: 07.06.2023 14:15
Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’ 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı!

Magazin camiasında son günlerde adından sıkça bahsedilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Kadir Doğulu'nun aldatma iddiaları sonrası dedikodulara kulak tıkayan Atagül geçtiğimiz günlerde nihayet konuşmuştu. 30 yaşındaki güzel ''Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz.'' demişti. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Umrumda değil edaları...''

GALERİ DEVAM EDİYOR
Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’ 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı!

Başrollerini paylaştıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlendi. Aralarında 10 yaş fark bulunan çift şimdilerde sık sık aldatma, ihanet iddiaları ile gündeme geliyor.

Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’ 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı!

Doğulu'nun Nisan ayında Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen ikili, evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.

Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’ 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı!

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’ 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı!

Bu skandalın ardından yakaladıkları popülerliği fırsata çevirip reklam ücretlerini de 10 milyon TL'ye çıkarttıkları konuşulan ünlü çift, kısa süre önce yeni bir kriz yaşamıştı.

SON DAKİKA