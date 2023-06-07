Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’ 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı!

Magazin camiasında son günlerde adından sıkça bahsedilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Kadir Doğulu'nun aldatma iddiaları sonrası dedikodulara kulak tıkayan Atagül geçtiğimiz günlerde nihayet konuşmuştu. 30 yaşındaki güzel ''Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz.'' demişti. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Umrumda değil edaları...''