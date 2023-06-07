Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ''Umurumda değil edaları' 7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül'den Doğulu paylaşımı!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün 7 yıllık evliliğiyle ilgili dedikodular gündemde yer alıyor. Ancak Atagül, bu dedikodulara anlamlı bir cevap verdi. Son paylaşımında "Doğulu" temalı bir görsel paylaşan Atagül, evliliklerine gölge düştüğüne dair iddialara yanıt verdi. Neslihan Atagül'ün "Doğulu" paylaşımı, takipçileri arasında merak uyandırdı. Bu paylaşımıyla Atagül, boşanma dedikodularının doğru olmadığını ve evliliklerine olan bağlılığını vurgulamak istedi.
Magazin camiasında son günlerde adından sıkça bahsedilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Kadir Doğulu'nun aldatma iddiaları sonrası dedikodulara kulak tıkayan Atagül geçtiğimiz günlerde nihayet konuşmuştu. 30 yaşındaki güzel ''Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz.'' demişti. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Umrumda değil edaları...''
Başrollerini paylaştıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlendi. Aralarında 10 yaş fark bulunan çift şimdilerde sık sık aldatma, ihanet iddiaları ile gündeme geliyor.
Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.