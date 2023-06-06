Buse Varol ve Alişan'ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş ve eltisi Merve Tektaş ile sorunlar yaşadığı iddia edilmiş ancak taraflar kısa bir süre önce buzları eritmişti. Şimdilerde evinde bazı değişikliklere giden Buse Varol, evinden paylaşım yaptı.
06.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:20