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Haberler Magazin Buse Varol ve Alişan'ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Buse Varol ve Alişan'ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş ve eltisi Merve Tektaş ile sorunlar yaşadığı iddia edilmiş ancak taraflar kısa bir süre önce buzları eritmişti. Şimdilerde evinde bazı değişikliklere giden Buse Varol, evinden paylaşım yaptı.

06.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:20
Buse Varol ve Alişan’ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Alişan eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasındaki küslük günlerce magazin gündeminde yerini korumuştu.

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Buse Varol ve Alişan’ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Ancak taraftların uzun süren küslüğü kısa bir süre önce bitti.

Buse Varol ve Alişan’ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Söylemezsem Olmaz programında konuşan ve sesi titreyen Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti. Bu açıklamanın ardından eltiler sosyal medyada birbirini takibe almıştı.

Buse Varol ve Alişan’ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Ateşkesin ardından Buse Varol, Alişan'ın yeğenleriyle birlikte paylaşım yapmıştı.

Buse Varol ve Alişan’ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Sonrasında da Merve Tektaş, Buse Varol'un "Burak'ın yıl sonu gösterisi. Peki o kıyafetlerin tatlılığı" notlu paylaşımına kalpler bırakarak, buzların eridiğini bir kez daha göstermişti.

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