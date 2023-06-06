Buse Varol ve Alişan’ın evi düşman çatlatan cinsten! Evini yenileyen Buse yatak odasından paylaştı herkes hayran kaldı

Söylemezsem Olmaz programında konuşan ve sesi titreyen Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti. Bu açıklamanın ardından eltiler sosyal medyada birbirini takibe almıştı.