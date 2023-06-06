Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı sosyal medya: "Gözlerim mi bozuldu yoksa..."

abarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı.