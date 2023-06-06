Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı sosyal medya: "Gözlerim mi bozuldu yoksa..."
Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı sosyal medyada, "Gözlerim mi bozuldu yoksa ayna mı yamulmuş" yorumları yapıldı. Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in boy boy paylaştığı o pozlar kısa sürede gündem oldu. İşte başta Hande Erçel olmak üzere photoshop kurbanı ünlüler...
06.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:09
"GÖZLERİM Mİ BOZULDU YOKSA AYNA MI YAMULMUŞ"
Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı. Sosyal medyada "Gözlerim mi bozuldu yoksa ayna mı yamulmuş" yorumları yapıldı.
Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyor. İkilinin havalimanında çekilen son görüntüsünde Sabancı gergin tavırlar sergilemiş, konuyla ilgili Erçel'den 'Her seferinde havalimanında olduğu için. Yorgunuz görüyorsunuz. Yoksa tabii ki çekeceksiniz" açıklaması gecikmemişti.