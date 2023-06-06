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Haberler Magazin Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı sosyal medya: "Gözlerim mi bozuldu yoksa..."

Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı sosyal medya: "Gözlerim mi bozuldu yoksa..."

Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı sosyal medyada, "Gözlerim mi bozuldu yoksa ayna mı yamulmuş" yorumları yapıldı. Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in boy boy paylaştığı o pozlar kısa sürede gündem oldu. İşte başta Hande Erçel olmak üzere photoshop kurbanı ünlüler...

06.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:09
Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti’ye alındı sosyal medya: Gözlerim mi bozuldu yoksa...

"GÖZLERİM Mİ BOZULDU YOKSA AYNA MI YAMULMUŞ"

Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti'ye alındı. Sosyal medyada "Gözlerim mi bozuldu yoksa ayna mı yamulmuş" yorumları yapıldı.

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Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti’ye alındı sosyal medya: Gözlerim mi bozuldu yoksa...

abarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı.

Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti’ye alındı sosyal medya: Gözlerim mi bozuldu yoksa...

Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyor. İkilinin havalimanında çekilen son görüntüsünde Sabancı gergin tavırlar sergilemiş, konuyla ilgili Erçel'den 'Her seferinde havalimanında olduğu için. Yorgunuz görüyorsunuz. Yoksa tabii ki çekeceksiniz" açıklaması gecikmemişti.

Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti’ye alındı sosyal medya: Gözlerim mi bozuldu yoksa...

Magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel güzellik uğruna aynaları yamulttu! Kas sergilemek isterken ti’ye alındı sosyal medya: Gözlerim mi bozuldu yoksa...

Hande Erçel'in pembeler içindeki paylaşımını görenler, ünlü ismin photoshop yaptığını iddia etti.

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