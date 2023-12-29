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"Her gün ilaç gibi seni görmek Kenan abime selamlar" Sinem Kobal'ın ev pozları sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu...

2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı. Ünlü çift uzunca bir süre büyük kızları Lalin'i kameralardan uzak tutmaya çalışmış bir yere kadar bunu başarmış ancak sonrasında görüntü vermekten kaçamamıştı. Kobal-İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla ise yine uzun bir süre yüzünü göstermese de, geçtiğimiz günlerde o da görüntülenmişti. Attığı her adımla olay olan çiftten Sinem Kobal, bu kez Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 17:17 Güncelleme 29 Aralık 2023, 17:17
Her gün ilaç gibi seni görmek Kenan abime selamlar Sinem Kobal’ın ev pozları sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu... 1

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten iki evladı oldu.

Her gün ilaç gibi seni görmek Kenan abime selamlar Sinem Kobal’ın ev pozları sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu... 2

Lalin 2020 yılında, Lalin ise 2022 yılına dünyaya gözlerini açtı.

Her gün ilaç gibi seni görmek Kenan abime selamlar Sinem Kobal’ın ev pozları sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu... 3

Çift uzunca bir süre kızlarını gözden uzak tutmayı tercih etti.

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