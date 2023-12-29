"Her gün ilaç gibi seni görmek Kenan abime selamlar" Sinem Kobal'ın ev pozları sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu...

2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı. Ünlü çift uzunca bir süre büyük kızları Lalin'i kameralardan uzak tutmaya çalışmış bir yere kadar bunu başarmış ancak sonrasında görüntü vermekten kaçamamıştı. Kobal-İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla ise yine uzun bir süre yüzünü göstermese de, geçtiğimiz günlerde o da görüntülenmişti. Attığı her adımla olay olan çiftten Sinem Kobal, bu kez Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...