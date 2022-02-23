Boşanacakları konuşuyordu! Alişan’dan flaş hamle! İmaj değiştiren Buse Varol’un yeni haline sessiz kalamadı bakın ne tepki verdi
Boşanacakları konuşuyordu! 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol, boşanacakları yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren kriz sonrası yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken Alişan ve Buse Varol cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Alişan, saçlarının rengini değiştirerek kaynak taktıran eşi Buse Varol'un yeni imajına sessiz kalamadı. İşte detaylar...
23.02.2022 20:43 - Son Güncelleme: 23.02.2022 20:54
Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Burak ve Eliz adlarında iki çocuk sahibi olan Alişan ve Buse Varol, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilirken boşanma haberleriyle herkesi şoke etmişti.
YENİ GELİŞME!
Alişan ve Buse Varol cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçen günlerce çıkardığı alyansını tekrar takan Buse Varol, imaj değiştirdi ve oyuncunun yeni haline eşi kayıtsız kalmadı.
Alişan, saçlarının rengini değiştirerek kaynak taktıran Buse Varol'un yeni imajıyla yaptığı paylaşımı beğenen ilk isim oldu.