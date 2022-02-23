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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis'e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis'e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yatak pozu! Kadrosunda Cansu Dere, Gözde Seda Altuner, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Yatakta boylu boyunca uzanan ünlü oyuncu, pencereden sızan güneşe karşı verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Güneşlendiği anları paylaşan Sezen'in iddialı pozları dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

23.02.2022 19:04 - Son Güncelleme: 23.02.2022 19:04
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis’e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis’e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yatakta sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis’e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Pencereden sızan güneşe karşı verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Sezen'in paylaşımı, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis’e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yorum yaparak ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis’e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı

Sezen'in "16.00 suları" notunu eklediği fotoğraflarına şu yorumlar yapıldı: "Akşam güneşi güzele vururmuş", "Çok güzelsin", "Bayılıyorum bu kadına", "Yandı buralar! Bu ne güzellik"

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