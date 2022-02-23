Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den yatak pozu! Boylu boyunca uzanan Melis'e bakın ortalığı kasıp kavurdu! Beğeni rekoru kırdı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yatak pozu! Kadrosunda Cansu Dere, Gözde Seda Altuner, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Yatakta boylu boyunca uzanan ünlü oyuncu, pencereden sızan güneşe karşı verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Güneşlendiği anları paylaşan Sezen'in iddialı pozları dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
23.02.2022 19:04 - Son Güncelleme: 23.02.2022 19:04
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.