Gülcan Arslan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sına bakın...
Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, tatil için gittiği Dubai'den yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, burada verdiği bikinili pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Fit haliyle dikkat çeken Arslan, yorum yağmuruna tutulurken sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Gülcan Arslan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
23.02.2022 21:05 - Son Güncelleme: 23.02.2022 21:06
35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandırmıştı.
Tatil için gittiği Dubai'den paylaşım yapan Arslan, burada verdiği bikinili pozları 194 bin takipçisi bulunan Instagram hesabında yayınladı.