Boşanacakları iddia edilmişti! Sibel Can’ın oğlu Engin Can Ural eşi Merve Kaya ile ilk kez görüntülendi! Hakan Ural’ın gelini...
Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrıları Engincan Ural ise 9 Ekim'de Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Ancak çift evliliklerinin henüz ikinci ayındayken ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Hakan Ural, yaptığı açıklamayla iddiaları net bir dille yalanlarken genç çift mutlu evliliklerine hız kesmeden devam etti. Çiçeği burnunda çift uzun bir aranın ardından ilk kez kameralara yakalandı. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik oğlu ve gelini...
Hakan Ural ile Sibel Can, 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrıları Engincan Ural ise 9 Ekim'de Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Ancak çift evliliklerinin henüz ikinci ayındayken ihanet iddialarıyla gündeme geldi.
'BİR KİŞİNİN KÖTÜLÜĞÜ BİNLERCE İNSANI ETKİLİYOR'
Çıkan haberlere sunuculuğunu üstlendiği programda cevap veren Hakan Ural ise şu açıklamayı yaptı: "Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü.
'Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar' dedi. Çocuk inanamadı 'bu nasıl mümkün olur' dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar... Şu kıza 'eşini aldattı' diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu? Oğlum dava açıyor zaten.