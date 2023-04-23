Sahte Kabadayı’nın yıldızı Suna Selen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü o ismin annesiymiş...
Kemal Sunal, Kazım Kartal, Yavuz Selekman ve Mümtaz Ener gibi isimlerin yer aldığı, 1976 yapımı Sahte Kabadayı'da şarkıcı rolüyle izleyici karşısına çıkan Suna Selen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Yeşilçam yıldızı Münir Özkul ile evli olan Selen'in özellikle ailesi merak edildi. Selen'in ünlü oyuncunun annesi olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Suna Selen'in kendisi gibi oyuncu olan kızı kimmiş...
23.04.2023 13:46 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:46
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın başrolünü ise Kemal Sunal'ın üstlendiği filminde şarkıcı rolünde oynayan Suna Selen'in hayatı merak konusu oldu.
Birçok yapımda rol alan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Bir dönem Yeşilçam yıldızı Münir Özkul ile evli olan Selen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Suna Selen'in kızının İki Yabancı, Neredesin Firuze, Muhteşem Yüzyıl, Doktorlar gibi birçok yapımda rol aldığı ortaya çıktı.