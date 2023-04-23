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Haberler Magazin Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu Alina Boz, evlilik kararı aldığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan Boz, yeşil bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Boz, kıs aşurede gündem oldu. İşte Alina Boz'un o paylaşımları...

takvim.com.tr
23.04.2023 15:33 - Son Güncelleme: 23.04.2023 15:33
Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

Ünlü oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

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Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, evlilik kararı aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

Attığı her adımla dikkat çeken Alina Boz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

Tatil sezonunu açan Boz, yeşil bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Alina Boz yeşil bikinisi ile paylaşmaya doyamadı! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini en cesur haliyle paylaştı! Kumsal pozları...

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Boz, kıs aşurede gündem oldu.

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