Boşanacakları iddia edilmişti! Engincan Ural, eşini makyajsız paylaştı! Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya'nın son halini görenler: 'Bu kadar da olmaz'
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, 6 aydır evli olduğu Merve Kaya ile fotoğralarını paylaştı çiftin paylaşımını görenler yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
2022 yılının Ekim ayında evlenen Engincan Ural ile Merve Kaya çifti hakkında 'Boşanacaklar' yönünde iddia ortaya atılmıştı. Evliliklerinde sorun yaşadığı ve ikilinin boşanma kararı aldığı yönündeki iddiaları Engincan Ural 'Sadece gülüyorum' diye yalanlarken annesi Sibel Can ise paylaştığı fotoğrafla yalanladı. Çift, son olarak aşklarının mutlu mesut devam ettiğini birlikte çekildikleri fotoğrafla kanıtladı. Engincan Ural, eşini makyajsız paylaştı! Merve Kaya'nın son halini görenler: 'Bu kadar da olmaz, makyajsız çok güzelsin' yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Çiftin çocukları Engincan Ural, şimdilerde 30 yaşında ve Ekim ayından bu yana bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile evli.
Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural'a "İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat" sözleriyle takıldı.