“13 yıl önce bugün askerdeydim” deyip anlattı! Alişan’ın büyük yeğenini gören dilini ısırdı! İlk yorum sıkı dostu Çağla Şıkel’den...
Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü türkücü, Covid-19 nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın büyük kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "13 yıl önce bugün askerdeydim" deyip Eyşan'ın doğduğu günü anlatan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Eyşan'ın son hali beğeni toplarken kuzeninin doğum gününü kutlayan Eliz'in sevimli halleri Instagram'a damga vurdu. Öte yandan Eyşan'a ilk yorum Alişan'ın sıkı dostu Çağla Şıkel'den geldi. İşte Alişan'ın biricik yeğeni Eyşan...
09.03.2023 21:00 - Son Güncelleme: 09.03.2023 21:00
Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Alişan, Covid-19 nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın büyük kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
"13 yıl önce bugün askerdeydim" deyip Eyşan'ın doğduğu günü anlatan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Benim güzelim, bir tanem, minik aşkım büyüyor... Bugün 13 yaşında. 13 yıl önce bugün askerdeydim ve yeğenin doğmuş dedi komutanım, dünyalar benim oldu.