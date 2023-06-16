4 ay önce evlenen Bora Akkaş’ın eşi bakın kim! Karnı burnunda havuza başı görüntülerini Tanem Sivar yayınladı! Geniş Aile'nin Zekai'siydi...
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle hafızalara kazınan Bora Akkaş, geçen Şubat ayında dünyaevine girdi ve ünlü oyuncunun baba olacağı öğrenildi. Doğuma günler kalan Bora Akkaş'ın hamile eşinin karnı burnunda hallerini Tanem Sivar, sosyal medya hesabında yayınladı. Akkaş'ın havuz başındaki görüntüleriyle gündem olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bora Akkaş'ın eşi kimmiş...
16.06.2023 18:32 - Son Güncelleme: 16.06.2023 18:32
Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile geçen Şubat ayında Milano'da dünyaevine girdi.
Doğuma günler kalan Bora Akkaş'ın hamile eşinin karnı burnunda hallerini Tanem Sivar, sosyal medya hesabında yayınladı.