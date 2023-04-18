RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı'dan açıklama "Lütfen beni de anlayın" Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı'dan açıklama "Lütfen beni de anlayın" Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

Geçtiğimiz aylarda Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yı araç içinde darp ettiği iddia edilmiş ancak sonrasında Ebru Şallı iddiaları reddetmişti. Sonrasında da evliliklerine krizler yaşayan çift, kendilerine bir şans daha verse de geçtiğimiz günlerde çift evliliklerinde sorun yaşadıklarını duyurmuşlardı... Ebru Şallı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Boşanma haberleri hakkında da açıklama yaptı. İşte detaylar...

18.04.2023 09:24 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:24
Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı’dan açıklama Lütfen beni de anlayın Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

Ünlü model Ebru Şallı ile 2019 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları ileri sürülmüştü.

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Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı’dan açıklama Lütfen beni de anlayın Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

İki yıl birliktelik yaşayan ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.

Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı’dan açıklama Lütfen beni de anlayın Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

Bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan çift hakkında zaman zaman boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Her seferinde bu iddiaları reddeden ikili hakkında son olarak kötü haber gelmişti.

Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı’dan açıklama Lütfen beni de anlayın Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

Bir dönem darp edildiği konuşulan Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenilmişti.

Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı’dan açıklama Lütfen beni de anlayın Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri konuşuluyordu.

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