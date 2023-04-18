Boşanacakları iddia edilmiş iddiaları doğrulamışlardı! Ebru Şallı'dan açıklama "Lütfen beni de anlayın" Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş...
Geçtiğimiz aylarda Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yı araç içinde darp ettiği iddia edilmiş ancak sonrasında Ebru Şallı iddiaları reddetmişti. Sonrasında da evliliklerine krizler yaşayan çift, kendilerine bir şans daha verse de geçtiğimiz günlerde çift evliliklerinde sorun yaşadıklarını duyurmuşlardı... Ebru Şallı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Boşanma haberleri hakkında da açıklama yaptı. İşte detaylar...
18.04.2023 09:24 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:24
İki yıl birliktelik yaşayan ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.
Bir dönem darp edildiği konuşulan Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenilmişti.