RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan haber var "İkinci kanserim bu benim" Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan haber var "İkinci kanserim bu benim" Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

Aydemir Akbaş. Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve notla kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş'tan haber var. Usta oyuncu ikinci kez kanserler mücadele veriyor. Önceki gün bir film galasına katılan Aydemir Akbaş son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Tedavisine devam ettiğini belirten Akbaş "Beni daha önce üç kere öldürdüler" diyerek sitem de etti. İşte detaylar...

18.04.2023 08:33 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:33
Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş’tan haber var İkinci kanserim bu benim Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

Akciğer kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş'tan haber var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş’tan haber var İkinci kanserim bu benim Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayan, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta Instagram hesabından doktoru ile fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer vermişti:

Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş’tan haber var İkinci kanserim bu benim Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı.

Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş’tan haber var İkinci kanserim bu benim Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş’tan haber var İkinci kanserim bu benim Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

"ÖLDÜ, YOĞUN BAKIMDA HABERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Usta oyuncu, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" mesajını taşıyan bir video yayınlamıştı.

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