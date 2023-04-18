Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan haber var "İkinci kanserim bu benim" Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...
Aydemir Akbaş. Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve notla kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş'tan haber var. Usta oyuncu ikinci kez kanserler mücadele veriyor. Önceki gün bir film galasına katılan Aydemir Akbaş son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Tedavisine devam ettiğini belirten Akbaş "Beni daha önce üç kere öldürdüler" diyerek sitem de etti. İşte detaylar...
18.04.2023 08:33 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:33
Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayan, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta Instagram hesabından doktoru ile fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer vermişti: