Kanser mücadelesi veren 87 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan haber var "İkinci kanserim bu benim" Son sağlık durumu merak edilen Akbaş...

"ÖLDÜ, YOĞUN BAKIMDA HABERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Usta oyuncu, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" mesajını taşıyan bir video yayınlamıştı.