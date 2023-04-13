RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! "Gülmeyen yüzümü..." Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! "Gülmeyen yüzümü..." Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, son dönemde sık sık son haliyle gündeme geliyordu. Mutlu evliliğine gıptayla bakılan Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Sertel'den babasının kaybının ardından ilk kez paylaşım geldi.

13.04.2023 16:51 - Son Güncelleme: 13.04.2023 16:51
Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! Gülmeyen yüzümü... Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Sertel'den babasının kaybının ardından ilk paylaşımlar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! Gülmeyen yüzümü... Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! Gülmeyen yüzümü... Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! Gülmeyen yüzümü... Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

ACI HABER

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, baba acı ile sarsıldı. Sunucunun babası Serdar Sertel hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram hesabından duyuran Ezgi Sertal, babası ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı.

Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! Gülmeyen yüzümü... Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

"Benim biricik canım babamı kaybettik… Bu nasıl bi acı… Allah'ım mekanını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın.. Babam seni çoookkkk özleyeceğim.

(Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedilecektir)."

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