Acı haber sonrası Ezgi Sertel ilk kez paylaştı! "Gülmeyen yüzümü..." Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel bu kez yürekleri yakmıştı

"Benim biricik canım babamı kaybettik… Bu nasıl bi acı… Allah'ım mekanını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın.. Babam seni çoookkkk özleyeceğim.

(Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedilecektir)."