"Boş konuşan prim yapıyor diyen klavye delikanlıları..." Öldü mü yaşıyor mu merak edilen Taha Duymaz'ın ablası verdi veriştirdi
Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı enkazda çalışmalar sürerken sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan biri Duymaz'ın naaşının daha önce bulunduğu ve ailesinin prim yapmak için haberi sakladığı yönündeydi. Bu iddialara abla Semiha Duymaz'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Hatay'da kısıklı imkanlarla yemek yaparak fenomen olan Taha Duymaz Hatay'da göcük altında kalmıştı. Günlerdir Duymaz hakkında şoke eden iddialar gündeme geliyor.
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söylemişti: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Önceki gün de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den Taha Duymaz hakkında flaş bir iddia gelmişti. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiasını yayınlamıştı Ergen sayfasından.