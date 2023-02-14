90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler çevre 10 ilde büyük hasara sebebiyet verdi. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak el ele verdi. Deprem bölgesinden gelen mucize haberleri ise yüzleri gülümsetti. Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal Bilgi oldu. Beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden kurtulan mucize çocuk Hilal'in tedavisine İstanbul'daki bir hastanede başlandı. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ise minik kıza sahip çıktı. Balta, Hilal ile arasında geçen diyalogları ve minik kızın son durumunu sık sık takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu.
14.02.2023 01:47 - Son Güncelleme: 14.02.2023 01:47
Türkiye'de 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem meydana geldi.
Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı.