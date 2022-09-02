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Haberler Magazin 'Bombala kardeş' Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki'nin eli ayağı birbirine karıştı 'ben bir çıtayım'

'Bombala kardeş' Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki'nin eli ayağı birbirine karıştı 'ben bir çıtayım'

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı ama İzmir'de. Tatil için Türkiye'ye gelen Serel Yereli önceki gün desenli, derin dekolteli mayosuyla paylaşım yaptı. Yereli'nin paylaşımına ilk yorum kankası Aleyna Tilki'den geldi.

02.09.2022 13:16 - Son Güncelleme: 02.09.2022 13:16
’Bombala kardeş’ Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki’nin eli ayağı birbirine karıştı ’ben bir çıtayım’

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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’Bombala kardeş’ Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki’nin eli ayağı birbirine karıştı ’ben bir çıtayım’

Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor. Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

’Bombala kardeş’ Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki’nin eli ayağı birbirine karıştı ’ben bir çıtayım’

Londra'da yaşayan güzel oyuncu yaz tatili için geldiği İzmir'de gündeme gelmeye devam ediyor.Her paylaşımı olay yaratan ünlü isim cesur pozları ile beğeni topluyor.

’Bombala kardeş’ Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki’nin eli ayağı birbirine karıştı ’ben bir çıtayım’

Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.

’Bombala kardeş’ Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki’nin eli ayağı birbirine karıştı ’ben bir çıtayım’

Hem deniz ve güneşin tadını çıkaran hem de yakınlarıyla özlem gideren Serel Yereli'nin son pozlarını dikkat çekti.

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