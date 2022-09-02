'Bombala kardeş' Serel Yereli derin dekolteli mayosuyla paylaştı Aleyna Tilki'nin eli ayağı birbirine karıştı 'ben bir çıtayım'
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı ama İzmir'de. Tatil için Türkiye'ye gelen Serel Yereli önceki gün desenli, derin dekolteli mayosuyla paylaşım yaptı. Yereli'nin paylaşımına ilk yorum kankası Aleyna Tilki'den geldi.
02.09.2022 13:16 - Son Güncelleme: 02.09.2022 13:16
Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor. Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.