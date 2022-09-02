Pınar Altuğ'a yaş günü kutlaması! Eşi Yağmur Atacan aşka geldi kayınvalide Nurdan Beykont öve öve bitiremedi: "Oğlumu mutlu ettiğin için..."
Pınar Altuğ'a yaş günü kutlaması! Eşi Yağmur Atacan aşka geldi kayınvalide Nurdan Beykont ise ünlü oyuncuyu öve öve bitiremedi. Hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı ünlü oyuncu. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ yeni yaşını kutluyor. Eşi ve kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan gelen paylaşımla adından söz etiren Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ın sözleriyle 'bugün bir yaş daha gençleşti.' İşte Pınar'a gelen o güzel cümleler...
02.09.2022 12:30 - Son Güncelleme: 02.09.2022 12:56
"OĞLUMU ÇOK MUTLU ETTİĞİN İÇİN..."
Pınar Altuğ'a yaş günü kutlaması! Eşi Yağmur Atacan aşka geldi kayınvalide Nurdan Beykont ise gelinini öve öve bitiremedi.
Yağmur Atacan Instagram hesabından, "Güzel sevgilim, yaşgünü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin Kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım" notunu paylaştı.