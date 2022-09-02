Pınar Altuğ'a yaş günü kutlaması! Eşi Yağmur Atacan aşka geldi kayınvalide Nurdan Beykont öve öve bitiremedi: "Oğlumu mutlu ettiğin için..."

Yağmur Atacan Instagram hesabından, "Güzel sevgilim, yaşgünü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin Kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün.. Pınar'ım" notunu paylaştı.