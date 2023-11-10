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Bizimkiler'in Dunkof Halis'i son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı "Allah size uzun ömürler versin" Usta oyuncu Ali Uyandıran...

Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden biri olan 'Bizimkiler', 1990'lı yıllarda izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bu dizideki 'Dunkof Hali' karakteriyle hafızalara kazınan Ali Uyandıran, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun son hali bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 15:25 Güncelleme 10 Kasım 2023, 15:25
Bizimkiler’in Dunkof Halis’i son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı Allah size uzun ömürler versin Usta oyuncu Ali Uyandıran... 1

1989 - 2002 arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisi 15 sezon boyunca kesintisiz olarak ekranlara geldi.

Bizimkiler’in Dunkof Halis’i son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı Allah size uzun ömürler versin Usta oyuncu Ali Uyandıran... 2

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Bizimkiler'de Halis'i canlandıran Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı. Uyandıran dizide babasının kendisine sürekli dunkof demesiyle tanınıyordu.

Bizimkiler’in Dunkof Halis’i son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı Allah size uzun ömürler versin Usta oyuncu Ali Uyandıran... 3

Usta oyuncu Bizimkiler dizisinden sonra kısa süre farklı projelerde yer alsa da uzun yıllardır kameralardan uzak yaşıyor.

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