Bizimkiler'in Dunkof Halis'i son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı "Allah size uzun ömürler versin" Usta oyuncu Ali Uyandıran...

Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden biri olan 'Bizimkiler', 1990'lı yıllarda izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bu dizideki 'Dunkof Hali' karakteriyle hafızalara kazınan Ali Uyandıran, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun son hali bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...