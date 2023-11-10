Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra hocasıydı! 66 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın: Yıllar ona acımamış!

Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta isimlerin bir araya geldiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Semra Öğretmen karakterini canlandıran Semra Özdamar, son haliyle gündeme geldi. Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'na duru güzelliğiyle damga vuran Özdamar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncu için "Yıllar ona acımamış", "Eski halinden eser yok" yorumları yapıldı. İşte Semra Öğretmen'in son hali...
Hababam Sınıfı, Yeşilçam'ın birçok usta oyuncusunu bir araya getirerek hem güçlü senaryosu hem de başarılı kadrosuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Semra Öğretmen karakterini canlandıran Semra Özdamar, duru güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun son hali de merak edilip araştırıldı.