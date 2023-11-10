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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Hande Soral’ın biricik partnerinin memleketi...

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik'in hayatı merak konusu oldu. Kübra Siyahdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Sevindik'in özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. Bakın Görkem Sevindik aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 14:35 Güncelleme 10 Kasım 2023, 14:35
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Hande Soral’ın biricik partnerinin memleketi... 1

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, performansıyla büyük beğeni topladı.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Hande Soral’ın biricik partnerinin memleketi... 2

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Hande Soral’ın biricik partnerinin memleketi... 3

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
17 Ekim 1986 tarihinde dünyaya gelen 36 yaşındaki Görkem Sevindik, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı.

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