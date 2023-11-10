Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Hande Soral’ın biricik partnerinin memleketi...

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik'in hayatı merak konusu oldu. Kübra Siyahdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Sevindik'in özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. Bakın Görkem Sevindik aslen nereliymiş...