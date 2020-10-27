Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Acı haberi kamuoyuna Zeynep Karagöz duyurdu ve babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Zeynep Karagöz, korona nedeni ile cenaze töreninin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Bizimkiler dizisindeki Abbas karakteri ile akıllara kazınan Hikmet Karagöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının dostları da taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.