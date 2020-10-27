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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir. 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu. Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Abbas karakteri ile hafızalara kazınan ressam ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. Hikmet Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz tarafından acı haber kamuoyuna duyurulurdu. Usta oyuncunun ölümün ardından Bizimkiler dizisinin oyuncuları merak konusu oldu.

27.10.2020 14:08 - Son Güncelleme: 27.10.2020 14:08
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Acı haberi kamuoyuna Zeynep Karagöz duyurdu ve babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Zeynep Karagöz, korona nedeni ile cenaze töreninin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Bizimkiler dizisindeki Abbas karakteri ile akıllara kazınan Hikmet Karagöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının dostları da taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri

"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"

Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri

Usta oyuncunun ölümün ardından diğer oyuncuların şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. İşte Bizimkiler oyuncularının son halleri.

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri

Bizimkiler dizisi yayınlandığı 15 sezon boyunca bir çok kişinin hatıralarında özel bir yere sahip olma başarısı gösteren ender dizilerden .

Ali Uyandıran (Halis)

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün ardından: Bizimkiler'in oyuncularının son halleri
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