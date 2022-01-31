Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenmişti kahreden haber! Canına kıyan Kübra Ece’nin intihar nedeni ortaya çıktı nişanlısını başka kadınla...

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.''