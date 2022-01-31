2021'in en popüler kadın oyuncuları değil adeta güzeller geçidi! Listede Gökçe Bahadır'ı göremeyen hayranları isyan etti zirve bakın kimde
2021'in en popüler kadın oyuncuları değil adeta güzeller geçidi! Listede Gökçe Bahadır'ı göremeyen hayranları isyan etti! 2021'in en popüler kadın oyuncuları arasında şaşırtan isimler yer alıyor. Hazırlanan 10 kişilik listeyi Burcu Özberk fanları beğenmezken Gökçe Bahadır'ın isminin olmaması da tepki çekti. Zirvede ise bakın kim var... İşte en popüler kadın oyuncular...
31.01.2022 17:48
- Son Güncelleme: 31.01.2022 17:56
2021'in en popüler kadın oyuncuları belli oldu. 2. Sayfa'de yer alan habere göre hazırlanan sıralamada Burcu Özberk fanları listeyi beğenmezken Gökçe Bahadır'ın listede olmaması da tepki çekti. İşte en popüler kadın oyuncu sıralaması...