2021’in en popüler kadın oyuncuları değil adeta güzeller geçidi! Listede Gökçe Bahadır’ı göremeyen hayranları isyan etti zirve bakın kimde

2021'in en popüler kadın oyuncuları belli oldu. 2. Sayfa'de yer alan habere göre hazırlanan sıralamada Burcu Özberk fanları listeyi beğenmezken Gökçe Bahadır'ın listede olmaması da tepki çekti. İşte en popüler kadın oyuncu sıralaması...