Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral'ın son hali inanılmaz
Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…
31.01.2022 16:19
- Son Güncelleme: 31.01.2022 16:19
Türk televizyon tarihinin unutulmayan gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Çisil Oral... Dizide 'Kikirik' karakterini canlandıran Oral, aradan geçen zamanda birçok estetik operasyon geçirdi.