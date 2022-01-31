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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral'ın son hali inanılmaz

Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali&hellip;

31.01.2022 16:19 - Son Güncelleme: 31.01.2022 16:19
Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral’ın son hali inanılmaz

Türk televizyon tarihinin unutulmayan gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Çisil Oral... Dizide 'Kikirik' karakterini canlandıran Oral, aradan geçen zamanda birçok estetik operasyon geçirdi.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral’ın son hali inanılmaz

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral’ın son hali inanılmaz

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral’ın son hali inanılmaz

İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali

Yaptırdığı estetik ameliyatlar sonrası ciddi bir değişime uğrayan Çisil Oral, son haliyle hayranlarının ağızlarını açık bıraktı.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yıllara meydan okuyor ne yaptıysa yaptı son hali hayran bıraktı! Çisil Oral’ın son hali inanılmaz

Eski halinden eser kalmayan 42 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler "Bambaşka biri olmuşsun", "İnsan ancak bu kadar değişebilir" şeklinde yorumlar yaptı.

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