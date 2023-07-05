Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı "22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü"
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... Yaz tatili için gittikleri Kaş'ta sevgilisiyle ortalığı birbirine katan Tilki sonra olarak Olimpos'tan paylaşım yapmıştı. Çocuk havuzunda bikinisiyle dans eden Tilki sonrasında kumsaldan, sere serpe bir video paylaştı. İşte Aleyna Tilki'nin olay yaratan o paylaşımları...
05.07.2023 16:56 - Son Güncelleme: 05.07.2023 17:02
Yaz sezonunu açan şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor.
Şarkıcının direksiyon başındaki gizemli arkadaşına, esnaf ''Yavaş olsana kardeşim, dikkatli ol. Tabelalarımızı kırılıyor'' deyince devreye Tilki girmiş, Tilki, esnafa ''Ben Aleyna Tilki'yim'' demişti.