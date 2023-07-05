Vav TV İzle
Haberler Magazin Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı "22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü"

Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı "22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü"

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... Yaz tatili için gittikleri Kaş'ta sevgilisiyle ortalığı birbirine katan Tilki sonra olarak Olimpos'tan paylaşım yapmıştı. Çocuk havuzunda bikinisiyle dans eden Tilki sonrasında kumsaldan, sere serpe bir video paylaştı. İşte Aleyna Tilki'nin olay yaratan o paylaşımları...

05.07.2023 16:56 - Son Güncelleme: 05.07.2023 17:02
Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı 22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü

Yaz sezonunu açan şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı 22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü

Geçtiğimiz günlerde, erkek arkadaşıyla Kaş'ı birbirine katmıştı Tilki.

Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı 22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü

Tilki'ye ait aracı gizemli arkadaşının kullandığı sırada, Kaş çarşısı içersinde manevra yapmaya çalışırken tur şirketlerinin tabelalarına hasar vermişti.

Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı 22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü

Şarkıcının direksiyon başındaki gizemli arkadaşına, esnaf ''Yavaş olsana kardeşim, dikkatli ol. Tabelalarımızı kırılıyor'' deyince devreye Tilki girmiş, Tilki, esnafa ''Ben Aleyna Tilki'yim'' demişti.

Aleyna Tilki önce çocuk havuzunda bikinisiyle dans etti sonra da kumsalda sere serpe uzandı 22 yaşındaki kızın herkes her yerini gördü

Genç popçunun sözleri üzerine esnaftan, ''Kimsen kimsin. Doğru düzgün kullansın aracı. Tabelalarımıza zarar verdi'' tepkisi gelmişti.

SON DAKİKA