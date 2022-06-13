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Haberler Magazin Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Özet Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan 'Bize Müsaade' filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Çekimleri Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları üçgeninde gerçekleşen filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen Giray Altınok'un hayatı ise merak edildi. Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Altınok'un ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fırat Akbayram, Gizem Ünsal, Sami Aksu ile kamera karşısına geçen Giray Altınok'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...

13.06.2022 21:26 - Son Güncelleme: 13.06.2022 21:26
Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Feridun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Giray Altınok, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği Bize Müsaade filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu.

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Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun özellikle eşini merak edip araştırmaya başladı. Altınok'un ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

İşte başta Giray Altınok olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

GİRAY ALTINOK VE EŞİ CANSU DİKTAŞ

Bize Müsaade’nin yıldızı Giray Altınok’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş...

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