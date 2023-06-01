'Biz seninle bir ev kursak...' 5 yıllık evli zannediliyordu! 34'lük Melike Şahin evlendi paylaşımını görenler gözlerine inanamadı!
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, 34 yaşında, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlenerek dünyaevine adım attı. Özel bir törenle gerçekleşen düğünde yakın dostları ve aileleri de hazır bulundu. Mutlu çift, evliliklerinin heyecanını ve sevincini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik haberini duyurdu. Gönderisinde, yeni eşiyle birlikte romantik bir kareye yer veren Şahin, mutluluğunu ve sevgisini takipçileriyle paylaşarak büyük bir beğeni topladı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyayı salladı.
01.06.2023 09:40 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:40
Şarkıcı Melike Şahin, sessiz sedasız evlendi. Paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil..'' 5 yıllık evli zannediliyordu. İşte detaylar...
Melike Şahin, uzun süredir aşk yaşadığı Sedat Bey ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı.
Öte yandan 34 yaşındaki ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edilip araştırılıyor. İnternet arama motolarında "Melike Şahin aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor.