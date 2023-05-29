Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ’ın yıldızı Can Sipahi hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “Göründüğü gibi değil...”

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi'nin yıldönümüne özel olarak ATV ekranlarında ilk kez televizyon izleyicisi ile buluştu. Büyük ilgi gören filmin başrolü Can Sipahi'nin hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.