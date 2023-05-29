Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ’ın yıldızı Can Sipahi hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “Göründüğü gibi değil...”
Başrollerinde Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın yer aldığı Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi'nin yıldönümüne özel olarak ilk kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan filmin başrolü Can Sipahi'nin hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise inanamadı. Sipahi için "Göründüğü gibi değilmiş", "Hiç göstermiyor" yorumları yapıldı. Bakın Can Sipahi kaç yaşındaymış...
29.05.2023 20:18 - Son Güncelleme: 29.05.2023 20:26
Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi'nin yıldönümüne özel olarak ATV ekranlarında ilk kez televizyon izleyicisi ile buluştu. Büyük ilgi gören filmin başrolü Can Sipahi'nin hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
CAN SİPAHİ KİMDİR?
İstanbul'da dünyaya gelen Can Sipahi, üniversite eğitimini Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliğinde tamamladı.