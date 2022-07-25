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Haberler Magazin 'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı. Sıcaklara dayanamayan Serel Yereli geçtiğimiz günlerde evde bikiniyle gezmişti. Yereli'den şimdi ise kapı önü pozları geldi.

25.07.2022 15:00 - Son Güncelleme: 25.07.2022 15:00
’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

Geçtiğimiz günlerde Londra'da Aleyna Tilki ile bir araya gelmişti Serel Yereli.

’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

Ardından paylaştığı bu fotoğrafta herkes altında bir şey yok zannetmiş ve sosyal medyada olay olmuştu.

’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli pembe büstiyeriyle kapı önünde pozlar verdi.

’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı

İŞTE O POZLAR

Serel Yereli'nin arka arkaya paylaştığı pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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