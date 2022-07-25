'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' dediği kadar varmış! Serel Yereli iç çamaşırsız pozunu paylaştı bir de yorumları kapattı
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı. Sıcaklara dayanamayan Serel Yereli geçtiğimiz günlerde evde bikiniyle gezmişti. Yereli'den şimdi ise kapı önü pozları geldi.
25.07.2022 15:00 - Son Güncelleme: 25.07.2022 15:00
Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli pembe büstiyeriyle kapı önünde pozlar verdi.