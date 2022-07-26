Survivor şampiyonu Nisa sarı bikisiniyle suyun altında pek bir havalı! Aleyna Tilki'nin tahtını çalan Nisa Bölükbaşı...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı bir yandan da kariyer basamaklarını hızla çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'yi tahtından eden Nisa Bölükbaşı bu kez su altı fotoğraflarıyla gündemde.
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.
Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
DEMET'İN SURVIVOR SİNİRİ BİTMİYOR
Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Acun Ilıcalı'yı "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah" sözleriyle hedef alan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde direkt Nisa'yı hedef almıştı.
Son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çeken Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü. Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazmıştı.
Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." yanıtını vermişti.