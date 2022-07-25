Hande Erçel spor sonrası terli terli paylaştı o kare sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı: "Çok cesursun"
Hande Erçel spor sonrası terli terli paylaştı o kare sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in Instagram paaylaşımını gören dönüp bir daha baktı. Son dönemin çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in spor sonrası paylaşımı kısa sürede gündem oldu. En doğal halini takipçileri ile paylaşan Hande Erçel'in makyajsız halini görenler, "Çok cesursun" yorumları yaptı.
25.07.2022 14:38 - Son Güncelleme: 25.07.2022 15:38
"ÇOK CESURSUN"
Hande Erçel spor sonrası terli terli paylaştı o kare sosyal medyayı salladı, gören dönüp bir daha baktı.
28 yaşındaki Hande Erçel Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Son dönemde eskisi kadar fazla paylaşımda bulunmaya Hande'nin spor sonrası paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Makyajsız hali ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in spor sonrası paylaşımı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz spor yapan ünlüler...