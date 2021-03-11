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Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur

Ünlü iş insanı Leyla Alaton bu sözleri çok konuşulur... Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularındaki duyarlılığıyla öne çıkan Leyla Alaton, "Boşanmış bir kadın olarak evlilik kelimesine büyük bir alerjim var" dedi. Alaton ayrıca "Güzelliğe güç atfetmek, tüm paranı Bitcoin'e yatırmaya benziyor." diyerek son dönemde herkesin gözünü diktiği Bitcoin'e de güzel bir göndermek yaptı

11.03.2021 07:10 - Son Güncelleme: 11.03.2021 07:10
Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur

Ünlü iş insanı Leyla Alaton bu sözleri çok konuşulur... Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularındaki duyarlılığıyla öne çıkan Leyla Alaton Şamdan Plus Dergisi'nin Kadınlar Günü sayısına röportaj verdi.

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Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur

Fotoğraf çekimi için tamamen kadınlardan oluşan bir ekibi tercih eden Alaton, çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu.

Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur

İşte o açıklamalar:

Kadın ekonomik özgürlüğünü kazansın diyorum ve yaptıklarımla da bunun arkasında durabiliyorum.

Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur

Hayattaki misyonum; genç Türk kadınlarını uyandırmak, onlara, ekonomik özgürlükleri olursa daha özgür, daha kaliteli bir hayatları olacağını anlatmak.

Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur

"EVLİLİK KELİMESİNE BÜYÜK BİR ALERJİM VAR"
Boşanmış bir kadın olarak evlilik kelimesine büyük bir alerjim var.