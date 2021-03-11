Bitcoin'i de eleştirdi, evliliğe olan alerjisini de itiraf etti: Leyla Alaton'un açıklamaları çok konuşulur
Ünlü iş insanı Leyla Alaton bu sözleri çok konuşulur... Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularındaki duyarlılığıyla öne çıkan Leyla Alaton, "Boşanmış bir kadın olarak evlilik kelimesine büyük bir alerjim var" dedi. Alaton ayrıca "Güzelliğe güç atfetmek, tüm paranı Bitcoin'e yatırmaya benziyor." diyerek son dönemde herkesin gözünü diktiği Bitcoin'e de güzel bir göndermek yaptı
11.03.2021 07:10
- Son Güncelleme: 11.03.2021 07:10