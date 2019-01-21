Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!
Arda Turan, Emre Belözoğlu hakkında ilginç bir itirafta bulunmuştu. Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını söyleyen Arda Turan, İspanya'ya gidince Iniesta'yı takip etmeye başladığını ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söylemişti. Peki, Başakşehir'in yıldızları Arda Turan ile Emre Belözoğlu'nun memleketleri neresi? İşte cevabı...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:11:19 Güncelleme: 12:15:09
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