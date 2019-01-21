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Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!

Arda Turan, Emre Belözoğlu hakkında ilginç bir itirafta bulunmuştu. Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını söyleyen Arda Turan, İspanya'ya gidince Iniesta'yı takip etmeye başladığını ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söylemişti. Peki, Başakşehir'in yıldızları Arda Turan ile Emre Belözoğlu'nun memleketleri neresi? İşte cevabı...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:11:19 Güncelleme: 12:15:09
Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!

Arda Turan 2013 yılında, eskiden Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını söylemişti. Peki, Arda Turan ile Emre Belözoğlu'nun memleketi neresi? İşte futbolcuların memleketleri...

Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!

EMRE AKBABA - BİTLİS

Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!

YUSUF YAZICI - TRABZON

Arda Turan'dan Emre Belözoğlu itirafı! İkili hakkında şaşırtan gerçek!

SALİH DURSUN (SAKARYA)

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