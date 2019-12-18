Birçok kişi bilmiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş...

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca'nın eşini biliyor muydunuz? Oktay Kaynarca'nın bir dönem Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği de çok uzun sürmemişti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 'Hızır Çakırbeyli' Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

18.12.2019 22:09 - Son Güncelleme: 18.12.2019 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





