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'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ile birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Hayranları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

18.12.2019 22:36 - Son Güncelleme:
'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Gürkan Uygun

'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Müge Ulusoy

'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Necati Şaşmaz

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