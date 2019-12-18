'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusu Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran güzel oyuncu Çiğdem Batur, sergilediği başarılı performans ile birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Hayranları, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Savcı Leyla' karakterini canlandıran Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

18.12.2019 22:36 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





