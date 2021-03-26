Esra Erol'u efsane dizide görenler şoke oluyor! Figüranlık yapan Esra Erol usta oyunculara taş çıkarttı
Esra Erol'u efsane dizide görenler şoke oluyor! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Esra Erol'da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 38 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce popüler olan bir dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız! Bir döneme damga vuran dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor. O dönem henüz gencecik olan Erol, usta oyunculara adeta taş çıkarttı. İşte Esra Erol'un figüranlık yaptığı o diziden kareler...
Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. Ailesinin 5 kızının ortancasıdır. Memleketi Sinop-Ayancık'tır. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlamıştır. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunudur. Üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.