Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in kardeşleri ağızları açık bıraktı! Yok böylesi benzerlik
Oyuncu Aslıhan Güner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırttı. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Üç kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var. Kardeşleri görenler 'İkiz misiniz?' sorusunu sormadan geçmiyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
Oyuncu Aslıhan Güner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırttı. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Üç kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var. Kardeşleri görenler 'İkiz misiniz?' sorusunu sormadan geçmiyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
27.03.2021 09:59
- Son Güncelleme: 27.03.2021 09:59