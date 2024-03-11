5 yıl evli kalmışlar! Taş Kağıt Makas'ın Harun’u Ozan Güven’in oğlunun annesi de tanıdık çıktı! Meğer eski eşiyle aynı dizide...

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Taş Kağıt Makas'ta avukat Harun Yakar karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı merak konusu oldu. 1 çocuk babası Ozan Güven'in özellikle oğlunun annesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ozan Güven'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ozan Güven'in bir dönem eski eşiyle aynı dizide yer aldığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ozan Güven'in eski eşi kim...
Taş Kağıt Makas'ta avukat Harun Yakar karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı merak konusu oldu.
OZAN GÜVEN KİMDİR?
19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ozan Muharrem Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.