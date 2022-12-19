Birce Akalay soruyu duydu bir anda parladı 'çok çirkin oluyor samimiyetsiz...' Adı İbrahim Çelikkol'la aşk dedikodularına karışan Birce...
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Birce Akalay. Kuş Uçuşu adlı diziyle bir anda kariyerinin zirvesine çıkan Birce Akalay'ın adı bir yandan da İbrahim Çelikkol'la aşk dedikodularına karışıyor sık sık. Sosyal medyada sık sık birbirleriyle ilgili paylaşımlar yapan ikili her defasında 'arkadaşız' diyor. Akalay önceki gün düzenlenen törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Bu sırada basın mensuplarıyla da ilginç bir diyalog yaşadı.
19.12.2022 09:05 - Son Güncelleme: 19.12.2022 09:12
Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'la kafaları karıştıran bir paylaşım yapmıştı.
Ünlü oyuncu, partneri İbrahim Çelikkol ile sette verdiği eğlenceli bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Hali hazırda zaten sık sık adları aşk dedikodularına karışan ikilinin bu paylaşımı yine kafaları karıştırırken Birce Akalay bu kez basın mensuplarıyla girdiği diyalogla gündemde.