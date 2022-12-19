Prens Harry'nin belgeseli ve kitabıyla hayatı kabusa döndü! Zor günlerden geçen Prens William eski sevgilisinin düğününde kafa dağıttı
Prens Harry'nin belgeseli ve kitabıyla hayatı kabusa döndü! Zor günlerden geçen Prens William eski sevgilisinin düğününde kafa dağıttı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Prens Harry'nin tartışma yaratacağı düşünülen kitabı 'Spare' (Yedek) için, eski arkadaşları ve eski sevgilileriyle iletişime geçtiği öne sürülmüştü bir süre önce. Bir yanda bunlar olurken bir yandan kirli çamaşırlar da ortaya çıkıyor. Harry ve Meghan'ın bomba etkisi yapan belgeseli, Harry'nin piyasaya sürülmeyi bekleyen biyografi kitabı falan derken ortalık iyice toz duman oldu. İşte detaylar...
PRENS WILLIAM'IN KÂBUS DOLU GÜNLERİ
Prens Harry'nin belgeseli ve kitabıyla hayatı kabusa döndü! Zor günlerden geçen Prens William eski sevgilisinin düğününde kafa dağıttı...
Belgeselde kraliyet ailesine ve İngiliz basınına büyük suçlamalar yönelten Harry ve Meghan, en çok da Kral Charles'ı ve veliaht prens William'ı zor durumda bıraktı. Tahta zaten yıllarca annesinin gölgesinde kalarak ancak 73 yaşında çıkabilen Charles, yaşlı ve yorulmuş bir adam olarak son yıllarını sorunsuz geçirmek istiyordu ama bu hayali gerçekleşmedi. Oğluna ve gelinine çok kızgın olduğu bilinen ve tahtı devredeceği William'ı ve onun eşi Kate'i korumak zorunda olan kral iki çocuğu arasında kaldı. Başta çok kızgın olduğu ve Susex Dükü ve Düşesi unvanı taşıyan Harry ile Meghan'ı bu unvanlardan mahrum bırakacağı düşünülen kral kısa bir sürede yumuşadı ve bu kararından vazgeçti. Affedici baba rolünün daha sempatik görüneceğinin farkında olan Charles, oğlu ve gelinini mayıs ayındaki taç giyme törenine de çağıracak. Onun açısından da konu büyük ihtimalle bu şekilde kapanacak.
TAHT SIRASINI BEKLEMEYE BAŞLADI
Ancak Galler Prensi William için durum böyle değil. Küçücük bir çocukken anneleri Prenses Diana'yı kaybeden ve bunu acısıyla, spot ışıklarının altında büyümek zorunda kalan iki kardeşten büyük olanı William her zaman daha ağırbaşlı, makul ve halk tarafından daha çok destek göreni oldu. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkacak babasından sonra sırada onun olacağı zaten belliydi. Üstelik bununla da kalmayıp, William da bir erkek çocuk sahibi oldu ve kraliyet artık onun soyundan devam edecek. Bu da aslında en büyük sorumluluğu onun omuzlarına yüklüyor. Tıpkı babasının yıllarca babaannesinin arkasında beklediği gibi o da Charles'ın resimden çıkmasını bekleyecek ama bu süreçte kraliyet görevlerini de babasıyla paylaşarak ailesini dünyada temsil eden kişi olacak.
DİKKATLİ, AĞIRBAŞLI VE TAKDİR GÖRÜYOR AMA...
Dışarıdan bakıldığında kusursuz gibi görünen bir duruşa, mutlu bir aileye, asalet timsali ve sanki doğuştan kraliçelik biçilmiş gibi algılanan bir eşe sahip William. Zaten Kate Middleton'la evlendiğinden beri başta İngiltere olmak üzere dünya basını yanlarında; herhangi bir kraliyet mensubu için yazılıp çizilen olumsuz Haberler onlar söz konusu olduğunda ortadan yok oluyor, yaptıkları ziyaretler, hayır işleri, verdikleri fotoğraflar herkes tarafından kucaklanıyor ve her şeyden öte tüm Birleşik Krallık artık monarşinin başında bu genç, yakışıklı ve modern kralı görmek için sabırsızlanıyor. Ama işte, hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi toz pembe değil. Dünyanın en güçlü monarşisinin her şey önüne altın tabaklarda sunulan mirasçısı olsanız bile…
BELGESEL YÜZÜNDEN KÜPLERE BİNİYOR
Harry & Meghan belgeselinin ikinci kısmında kardeşi ve eşinden gelen bütün eleştiri oklarının hedefi olan William'ın zor günler geçirdiği açık. William ve Kate çiftinin henüz belgeseli izlemediği söyleniyor. Ancak ikisi de elbette belgeselde söylenenlerden ve bunların yarattığı yankıdan haberdar. Kral Charles nasıl bir yumuşama tavrı gösterdiyse, Prens William bunun tam tersi bir eğilimde. Kardeşini artık tamamen sildiği ve ikilinin artık asla barışmayacağı haberleri etrafı sarmışken William dünyanın karşısına ilginç bir yerde çıktı. Tüm hayatlarını dünyanın gözlerinin önünde yaşamak zorunda kalan prens kardeşler William ve Harry, şimdi mutlu yuvalar kurmuş olsalar da her genç gibi bir zamanlar flört ettiler, kimi gizli kimi açık ilişkiler yaşadılar ve eşlerinden başka kadınlar tarafından da sevildiler.