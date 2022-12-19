Prens Harry'nin belgeseli ve kitabıyla hayatı kabusa döndü! Zor günlerden geçen Prens William eski sevgilisinin düğününde kafa dağıttı...

Belgeselde kraliyet ailesine ve İngiliz basınına büyük suçlamalar yönelten Harry ve Meghan, en çok da Kral Charles'ı ve veliaht prens William'ı zor durumda bıraktı. Tahta zaten yıllarca annesinin gölgesinde kalarak ancak 73 yaşında çıkabilen Charles, yaşlı ve yorulmuş bir adam olarak son yıllarını sorunsuz geçirmek istiyordu ama bu hayali gerçekleşmedi. Oğluna ve gelinine çok kızgın olduğu bilinen ve tahtı devredeceği William'ı ve onun eşi Kate'i korumak zorunda olan kral iki çocuğu arasında kaldı. Başta çok kızgın olduğu ve Susex Dükü ve Düşesi unvanı taşıyan Harry ile Meghan'ı bu unvanlardan mahrum bırakacağı düşünülen kral kısa bir sürede yumuşadı ve bu kararından vazgeçti. Affedici baba rolünün daha sempatik görüneceğinin farkında olan Charles, oğlu ve gelinini mayıs ayındaki taç giyme törenine de çağıracak. Onun açısından da konu büyük ihtimalle bu şekilde kapanacak.