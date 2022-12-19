Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör’ü pes ettiren 200 bin TL’lik ’TDK’ sorusu

Başarılı oyuncular çekilerek 100 bin TL aldı.



"MUTLUYUZ"

Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim, Kim Milyoner Olmak İster'de muhteşem bir performans sergiledi. 100 bin TL kazanan ikili, bu özel gecenin parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



